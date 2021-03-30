Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 29 913 человек.

Во Владимирской области на 30 марта выявлено 66 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Во Владимире диагноз подтвердился у 17 заболевших Covid-19. Ещё 8 человек подхватили опасную болезнь в Гусь-Хрустальном, 6 - в Муромском, по 5 - в Ковровском и Александровском, 4 - в Киржачском, по 3 - в Кольчугинском, Гороховецком и Собинском районах. По два человека оказались инфицированы в Селивановском, Вязниковском, Суздальском и Меленковском районах, по одному - в Юрьев-Польском, Камешковском и Петушинском районах, а также в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 29 913 человек.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.