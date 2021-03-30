Мэрия Москвы в подробностях рассказала горожанам о замене счетчиков воды и электроэнергии в жилых домах.

Мэрия Москвы в подробностях рассказала горожанам о замене счетчиков воды и электроэнергии в жилых домах.В многоквартирных домах столицы начали устанавливать новые приборы учета электроэнергии. Замена счетчиков является бесплатной, так как с 1 июля 2020 года за это отвечает компания "Мосэнергосбыт". Горожане должны только следить за сохранностью прибора, если он находится в их зоне ответственности (например, в квартире или на земельном участке).Сроки замены счетчиков можно узнать на официальном сайте или в мобильном приложении "Мосэнергосбыта". Также информация доступна на специальных стендах в подъездах или возле домов. Москвичам, у которых приборы учета электроэнергии стоят внутри квартир, предложат провести установку вечером в будни или в выходные.Как сообщает "Комсомольская правда", специалисты снимают старые счетчики, у которых истек срок проверки или которые вышли из строя. Вместо них ставят многотарифные приборы, срок действия которых рассчитан на 30 лет. Горожане, уже поменявшие счетчики электроэнергии за свои деньги, могут сообщить об этом по телефону "Мосэнергосбыта" или через их сайт/мобильное приложение.воды необходима, если прибор сломан или показывает неверные данные. По правилам расходы на установку берет на себя собственник или наниматель жилья. В среднем москвичи могут отдать от трех до пяти тысяч рублей за новый прибор. Заменой счетчиков занимаются специализированные компании. Выбрать такую можно через управляющую компанию.Установить новые прибор учета воды можно и самостоятельно. После этого следует обратиться в свою управляющую компанию для опломбирования счетчика и оформления акта ввода в эксплуатацию. Отметим, что организация имеет право отказать жильцу в регистрации, если при самостоятельной замене счетчиков были нарушены технические требования.