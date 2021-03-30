Материальный ущерб, причиненный потерпевшему, превысил 40 000 рублей.

Следователем ОМВД России по Собинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража).В январе текущего года в полицию обратился житель Собинки, сообщивший о пропаже из его квартиры телевизора, стоимостью 5 000 рублей, и 36 000 рублей наличными.Сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которого установлен круг лиц, посещавших квартиру. В результате по подозрению в причастности к хищению был задержан приятель потерпевшего.В ходе следствия установлено, что фигурант, находясь в гостях у потерпевшего, воспользовался моментом, когда за ним никто не наблюдал, взял хранившиеся в тумбе деньги и телевизор, после чего покинул квартиру.На время следствия фигурант заключен под стражу.Похищенный телевизор и часть денег были изъяты.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.