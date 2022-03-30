Прокурор Владимирской области Владислав Малкин провел прием граждан с жалобами на несвоевременную...

Прокурор Владимирской области Владислав Малкин провел прием граждан с жалобами на несвоевременную выплату заработной платы.К прокурору области обратились 35 жителей нашего региона.Самой многочисленной была группа бывших работников владимирского предприятия «ТрансСовт». Также с вопросами невыплаты зарплаты к руководителю регионального надзорного ведомства обратились работники владимирских предприятий ООО «Климатвентмаш», одного из магазинов «Красное и Белое», АО «Предприятие уголовно-исполнительной системы «Владимирское», «Александровского электромеханического завода «Рекорд» (г. Александров), АО «Армагус» (г. Гусь- Хрустальный), ООО «Водоканал-Сервис» (г. Петушки), АО «ПЗБ» (г. Покров).В ходе приема от всех заявителей поступили жалобы.Прокурором области даны поручения о незамедлительном принятии мер прокурорского реагирования к погашению задолженности перед гражданами, организованы соответствующие проверки.Результаты рассмотрения обращений находятся на личном контроле прокурора области, сообщила пресс-служба ведомства.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области