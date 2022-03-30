Глава региона Александр Авдеев побывал с рабочей поездкой в Собинском районе. Совместно с...

Глава региона Александр Авдеев побывал с рабочей поездкой в Собинском районе. Совместно с депутатами Заксобрания он посетил местные производства. Каким будет развитие в период санкций? Об этом - в репортаже Александра Сыпченко.Глава региона Александр Авдеев вместе с депутатами Заксобрания Владимирской области осматривает производственный цех автобусного завода. По словам владельцев предприятия площадь сборочного производства вскоре вырастет вдвое. Объем заказов на 2022-ой - более 1000 автобусов. Расширится и штат. Работу получат 200 специалистов. Инвестпроект компании на уровне региона получил статус стратегического. Это позволит предприятию воспользоваться льготным кредитованием.Алексей Бакулин, управляющий директор предприятия:- Те изменения, которые сейчас происходят, мы их воспринимаем, да есть определенные сложности, но мы готовы сегодня к производству, однозначно мы выполним план 1го полугодия, сейчас активно собираем на 2е полугодие этого года.Новые электробусы готовы к серийному производству. Глава региона не исключил возможности пополнения и областного автопарка. Новая техника существенно отличается от предыдущих моделей. Проблему импортозамещения предстоит решить в кратчайшие сроки. На заводе есть потребность в электроблоках и аппаратах тормозной системы из Германии, а также компонентах газовой системы и коробках передач из США. При этом поставки требуются ежемесячно. Аналогичные проблемы есть и на другом крупном предприятии Собинского района, которое занимается производством комбикорма. 30 процентов используемого сырья импортного происхождения - Китай, ЕС, Индия, Южная Корея. Запасов хватит примерно на 3-4 месяца. Компания, которая способна обеспечить кормами и добавками для животных не только нашу область, но и ближнее зарубежье, ждёт поддержки.Александр Матвеев, генеральный директор компании:- Мы достаточно большие, мы занимаем около 25 процентов рынка кормов и премиксов по России, но, тем не менее, мы никогда не почиваем на лаврах, всегда ищем новые формы, в том числе и сейчас.На совещании, посвященному программе развития агропромышленного комплекса региона, Александр Авдеев отметил: подготовка к весенним полевым работам идёт полным ходом.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Мы хотим увеличить количество техники, которую могут приобрести предприятия по лизингу тем самым мы должны декапитализировать наши лизинговое предприятие, компанию, мы должны увеличить меры поддержки на ввод в сельхозоборот залежалых земель, а это даст кормовую базу для наращивания стада, а это позволит увеличить количество молока, которое производится и мяса.Участники встречи обсудили и помощь местным сельхозпроизводителям. Сегодня от этих решений напрямую зависит продовольственная безопасность всей области.Александр Сыпченко, Егор Герасимов."Вести-Владимир"