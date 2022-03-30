Во вторник, 29 марта, в рамках рабочей поездки в Собинский район врио губернатора Александр Авдеев, депутат Госдумы Алексей Говырин и депутаты Заксобрания посетили завод по производству

Во вторник, 29 марта, в рамках рабочей поездки в Собинский район врио губернатора Александр Авдеев, депутат Госдумы Алексей Говырин и депутаты Заксобрания посетили завод по производству автобусов Волгабас. Сегодня предприятие выпускает по 2 автобуса в сутки, с 1 апреля планируется выйти на производство 6 единиц техники в сутки. Но для этого необходимы, в первую очередь,