Исполняющий обязанности директора облздрава Артём Осипов пояснил, при каких условиях избавится от приставки и.о. Напомним, он работает в этой должности с конца прошлого года. Артём Осипов,

Исполняющий обязанности директора облздрава Артём Осипов пояснил, при каких условиях избавится от приставки и.о. Напомним, он работает в этой должности с конца прошлого года. Артём Осипов, и.о. директора департамента здравоохранения Утверждение в должности директоров департаментов и профильных министерств, если мы про другие субъекты, это процедура, которая согласуется с Минздравом. Поэтому компетенция, она в том числе