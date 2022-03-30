Как пояснили в пресс-службе Следкома, из-за бездействия чиновника 77 жителей Владимирской области несвоевременно обеспечены льготными лекарствами.

Руководитель департамента здравоохранения Артём Осипов прокомментировал в отношении заместителя Александра Жесткова. Чиновника обвиняют в халатности при закупке льготных лекарств.«Александр Сергеевич работал в ситуации, когда на протяжении многих месяцев в департаменте не было директора с медицинским образованием. Напоминаю, что это было в условиях пандемии, когда они прошли вместе с Натальей Александровной несколько волн. Они столкнулись с реформой льготного лекарственного обеспечения, которая началась в 2020 году. Её суть - централизация процесса. При этом с точки зрения организационных решений, на мой взгляд, процедура была не подготовлена. На фоне её организационной непроработанности сложилась крайне тяжелая обстановка», - подчеркнул госслужащий.Он добавил, что вопрос организации лекарственного обеспечения упирался в кадры, которые обеспечивали процессы на местах. Ситуация со специалистами в отделе лекарственного обеспечения и сейчас сложная, но в ведомстве не допустят повторения прошлогодней истории. Деньги на бесплатные препараты есть. Главное, чтобы не было срывов в поставках.Напомним, что по версии следствия, исполняя обязанности директора департамента здравоохранения, Жестков не организовал закупку льготных лекарств, медицинских изделий и специализированных продуктов, отпускаемых по рецептам. Ему также инкриминируют халатность при рассмотрении 800 протоколов врачебных комиссий и формировании потребности пациентов в медикаментах.Как пояснили в пресс-службе Следкома, из-за бездействия чиновника 77 жителей Владимирской области несвоевременно обеспечены льготными лекарствами.На допросе фигурант отказался давать показания.Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора 33-го региона Владислава Малкина.