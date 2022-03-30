Владимирские дорожники готовятся приступить к реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в столице региона.

Владимирские дорожники готовятся приступить к реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в столице региона.По основным планируемым к ремонту объектам сейчас уже заключили муниципальные контракты. Ещё по одному объекту вскоре пройдут торги - по их результатам выберут подрядную организацию. Работы по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», учитывая погодные условия, планируют начать с 1 апреля, то есть буквально через считанные дни, а закончить к середине июля.На дорожный ремонт в 2022 году городские власти направят 250 млн рублей. Будут ремонтировать проезжую часть и тротуары, установят ограждения безопасности (заборы) и оборудуют новые пешеходные переходы.Самые дорогостоящие объекты - ремонт на улицах Добросельской, Большой Нижегородской и в Институтском городке микрорайона Юрьевец.Как работают по нацпроекту, каков текущий статус той или иной дороги, которую должны отремонтировать? На эти вопросы можно получить ответы на специальной карте представления объектов ремонта, размещённой на официальном сайте органов местного самоуправления г. Владимира.До начала масштабных дорожных ремонтов городское управление ЖКХ проинформировало все владимирские инженерные службы об объектах, объёмах и сроках ремонта. Все вопросы, возникающие при производстве работ, решают оперативно.Контролировать качество проводимых работ, как и раньше, будет не только заказчик, на которого по закону возложена претензионная работа с подрядными организациями по объектам нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», но и будут привлекать депутатов, экспертов, общественных активистов, жителей города.Привлекать экспертов и общественников к социально важной работе - контролировать качество работ, выполняемых по нацпроекту, предложил глава города Владимира Андрей Шохин.Такой подход даёт свои результаты. Так, на сегодняшний период не выявили дефектов на объектах дорожного ремонта, который выполняли в 2021 году. На 2022 год запланировали проверить состояние всех участков улично-дорожной сети областного центра, отремонтированных по нацпроекту в 2019-2021 годах. Результаты обследования занесут в государственную систему оперативного управления «Эталон».