Четыре храма Владимирской области участвуют в проекте Министерства культуры России по сохранению...

Четыре храма Владимирской области участвуют в проекте Министерства культуры России по сохранению аварийных объектов культурного наследия.Это Никольская церковь в селе Лопатницы Суздальского района, Казанская церковь в селе Верхозерье Меленковского района, Покровская церковь в селе Алепино Собинского района и Петропавловская церковь в Юрьеве-Польском. В перечень объектов Минкульта занесены 56 памятников из 13 регионов России. На их сохранение выделено полмиллиона рублей. Документы подготовила администрация региона совместно с Владимирской митрополией.