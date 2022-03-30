За 2021 год количество пользователей сервисов информационной безопасности от «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях выросло в два раза.

За 2021 год количество пользователей сервисов информационной безопасности от «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях выросло в два раза. Абсолютным рекордсменом продаж стал ГОСТ VPN: его выбрали более 32 тысячи абонентов, на втором месте — Anti-DDoS (Distributed Denial-of-Service) (более 1,5 тысяч пользователей) третье место по популярности занял SOС (Security Operation Center) — его предпочли около тысячи клиентов провайдера.Сервисы информационной безопасности «Ростелекома» в прошлом году подключали и бизнес-клиенты, и государственные учреждения. Среди них Фонд капитального ремонта и Департамент цифрового развития Владимирской области, Банк ВТБ, ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ивановской области» и другие.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Кибернападение способно приостановить и даже заблокировать работу любой компании. По данным "Ростелеком-Солар”, только за 2021 год число подобных атак на корпоративные сети предприятий и госорганов на треть по сравнению с 2020 годом. Выход — комплексная защита, которая позволяет сохранить каналы связи, сетевую инфраструктуру, веб-ресурсы. Сервисы информационной безопасности от "Ростелекома” могут подключить компании любого масштаба: от предприятий малого бизнеса до крупных производств с разветвленной филиальной сетью».Сергей Истратов, директор ООО «Транском»:«Из-за пандемии и массового использования онлайн-сервисов количество киберугроз резко возросло. Все атаки нацелены на кражу конфиденциальной информации и персональных данных или выведение из строя сетевого оборудования. Для вебзащиты нашего логистического предприятия требовалось закупить дорогие вычислительные и канальные мощности. Наша компания выбрала другой вариант – сервис информационной безопасности от "Ростелекома”. Это позволило нам избежать затрат на приобретение дополнительного оборудования и наем специалистов по IT-безопасности. Представители провайдера сработали максимально оперативно и качественно. Уверен, подключенная услуга послужит нам гарантией для уверенной работы и дальнейшего эффективного развития».Более подробную информацию по услугам информационной безопасности можно узнать на «Ростелекома» или по номеру 8 800 200 30 00.