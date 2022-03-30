В Областном дворце культуры и искусства собрались все ключевые работники отрасли: энергетики, электрики, сантехники, ремонтники, руководители ТСЖ и управляющих компаний. Выставку посетили

В Областном дворце культуры и искусства собрались все ключевые работники отрасли: энергетики, электрики, сантехники, ремонтники, руководители ТСЖ и управляющих компаний. Выставку посетили первые лица города и области, среди них врио губернатора Александр Авдеев и врио заместителя губернатора Герман Елянюшкин. Авдеев подвел краткие итоги по работе каждой отрасли и поблагодарил комунальщиков за их труд. Александр Авдеев,