Два человека погибли на пожаре в Александровском районе. ЧП произошло в городе Карабаново. На улице Чкалова загорелся частный дом. На место выехали 2 спецмашины и 7 огнеборцев. В МЧС говорят,

Два человека погибли на пожаре в Александровском районе. ЧП произошло в городе Карабаново. На улице Чкалова загорелся частный дом. На место выехали 2 спецмашины и 7 огнеборцев. В МЧС говорят, что сообщение о пожаре было поздним – дом горел по всей площади. Пожарные ликвидировали возгорание на 72 квадратных метрах. В здании спасатели обнаружили двух погибших