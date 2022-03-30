30 марта в 11:49 30 марта 2022 года в городе Карабаново Александровского района на улице Чкалова...
30 марта в 11:49 30 марта 2022 года в городе Карабаново Александровского района на улице Чкалова сгорел частный жилой дом.
По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение одноэтажного жилого дома. Сообщение о пожаре было передано поздно – соседи позвонили в пожарную охрану, когда открытым огнём уже горела комната, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.
Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар на площади 72 кв. м. К сожалению, в ходе тушения на месте были обнаружены тела двух погибших мужчин 1967 и 1964 г.р.
В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причины произошедшего. По предварительной версии, причиной трагического пожара могла послужить неисправность печного оборудования. Сейчас на месте пожара работает испытательная пожарная лаборатория.
К ликвидации последствий привлекались 3 единицы техники и 9 человек.
Фото: https://33.mchs.gov.ru/