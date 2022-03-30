30 марта в 11:49 30 марта 2022 года в городе Карабаново Александровского района на улице Чкалова...

30 марта в 11:49 30 марта 2022 года в городе Карабаново Александровского района на улице Чкалова сгорел частный жилой дом.По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение одноэтажного жилого дома. Сообщение о пожаре было передано поздно – соседи позвонили в пожарную охрану, когда открытым огнём уже горела комната, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали пожар на площади 72 кв. м. К сожалению, в ходе тушения на месте были обнаружены тела двух погибших мужчин 1967 и 1964 г.р.В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причины произошедшего. По предварительной версии, причиной трагического пожара могла послужить неисправность печного оборудования. Сейчас на месте пожара работает испытательная пожарная лаборатория.К ликвидации последствий привлекались 3 единицы техники и 9 человек.Фото: https://33.mchs.gov.ru/