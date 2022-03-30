Пожарные ликвидировали пожар на площади 72 кв. м.

Сегодня, 30 марта, в городе Карабаново Александровского района произошел пожар в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарных в 11:49. На место сразу выехали две единицы техники и семь человек личного состава. Спасатели ликвидировали пожар на площади 72 квадратных метра. К сожалению, без жертв не обошлось – скончались двое мужчин. Дознаватель МЧС России устанавливает причину возгорания.