Вопрос упирается в кадровый голод.

ФАПы Владимирской области не будут торговать лекарствами. Переговоры с фармацевтами не увенчались успехом.С 1 января требовалия к фельдшерско-акушерским пунктам смягчались. Закон не запрещает торговать таблетками в сельских медучреждениях. Вопрос упирается в кадровый голод.Проблема заключается в совмещении работы фельдшером и материальной ответственности за препараты. Найти медика для деревенского медпункта тяжело, а если «повесить» на него допнагрузку, то он попросту уйдёт. На нескольких территориях работа налажена, но большинство селян все равно ездит за медикаментами в райцентр.«В случае необходимости доставить лекарства смогут волонтёры. В этом помогут главы муниципалитетов. В отдалённых населённых пунктах можно будет открыть аптеки на базе нашего склада. Я дал поручение проработать этот вопрос», - пояснил ситуацию врио губернатора Александр Авдеев.Добавим, что в 2022 году власти намерены построить 29 ФАПов и три амбулатории. На эти цели выделили 390 млн рублей.