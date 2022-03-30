О том сколько времени они пробудут на территории ДНР и поедет ли в республику еще одна группа волонтеров - не сообщается.

Отряд «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» прибыл в Донецк. Об этом активисты МГЕР рассказали в соцсетях.Добровольцы развернут полевой лагерь и будут оказывать жителям всестороннюю помощь в пунктах временного размещения. Известно, что в числе молодогвардейцев, приехавших на Донбасс, руководитель владимирского реготделения Павел Кутузов и руководитель их ячейки в Радужном Николай Соболев.«Подготовка идёт полным ходом. Кто-то из ребят проверяет работу раций, а кто-то учится останавливать кровотечение и оказывать первую медицинскую помощь», - рассказал Кутузов.О том сколько времени они пробудут на территории ДНР и поедет ли в республику еще одна группа волонтеров - не сообщается.