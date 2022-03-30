С повышением ипотечных ставок рынок недвижимости в России заметно изменится.

С повышением ипотечных ставок рынок недвижимости в России заметно изменится.Сейчас рынок недвижимости в России активно реагирует на ряд внешних факторов. Ипотечная ставка повысилась, а сама ситуация на рынке жилья весьма нестабильна. Разогретый льготной ипотекой рынок буквально остановился на полном ходу. Ключевая ставка выросла в 2,5 раза, до 20%. К чему же это приведет?Со временем образуются новые тренды. По словам экспертов, россиянам скоро будет выгодно менять жилье. Все дело в том, что на рынке недвижимости сейчас особую ликвидность приобретают однокомнатные квартиры. Со временем однушка может стоить столько же, сколько и двушка. Россияне смогут выгодно обменять свою жилплощадь на более просторную в некоторых случаях даже без доплат.Такая ситуация на рынке будет очень выгодна тем, у кого уже есть квартиры в собственности и кто хочет улучшить жилищные условия.По словам председателя комитета по ипотеке Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Максима Ельцова, переезд из однушки в двушку станет проще. В связи с этим эксперт призвал россиян активнее участвовать в цепочках по обмену жилья.Ранее "Дни.ру" писали, каким образом штрафы за несвоевременную оплату за услуги ЖКХ.