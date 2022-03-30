Аналитики посчитали стоимость квадратного метра жилья в Москве и спрогнозировали ситуацию на рынке недвижимости.

Аналитики посчитали стоимость квадратного метра жилья в Москве и спрогнозировали ситуацию на рынке недвижимости.Ипотечная ставка на жилье в России увеличилась до 20 процентов, поэтому ситуация на рынке жилья сейчас нестабильна. Делать какие-либо прогнозы в такое время крайне трудно. По сути все валюты, в которых экономисты считали рынок жилья раньше, теперь неактуальны. Именно поэтому эксперты компании "Жилфонд" решили оригинальным способом рассчитать стоимость жилья в Москве и оценили ее... в борщевых наборах.Этот необычный метод расчета в довольно стабильном в нынешние времена эквиваленте применяют на практике российские экономисты. Зарубежные аналоги такого метода – индекс "Биг-мака" или индекс IPhone.Эксперты отмечают, что по экономическим соображениям индекс борщевого набора вегетарианский. В него входят лишь капуста картошка, свекла, морковь и лук. Аналитики решили усовершенствовать его и посчитали стоимость жилья в традиционных борщах.Итак, в борщевой индекс стоимости квартир в Москве вошли 1 килограмм говядины, 500 граммов картошки, 300 граммов капусты, 200 граммов лука, 200 граммов моркови, 400 граммов свеклы, 300 граммов помидоров, 300 граммов чеснока. Цену специй включать не стали. Цены на продукты затем соотнесли со стоимостью столичного жилья. Вышло, что стоимость одного квадрата около 255 тысяч рублей, а борщ обходится в 550 рублей.Аналитики пришли к выводу, что продукты дорожают стремительнее, а цены на недвижимость чуть медленнее. В связи с этим эксперты прогнозируют скорый и очень быстрый рост цен на продукты питания по всему миру. Соответственно и борщевой индекс стоимости недвижимости станет выше.