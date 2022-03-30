В Меленковский районный суд обратился в порядке статей 1252, 1301 Гражданского кодекса Российской...

В Меленковский районный суд обратился в порядке статей 1252, 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель - ООО «Студия анимационного кино «Мельница», с иском к жителю Меленковского района о взыскании компенсации в размере 30 000 рублей за нарушение исключительных авторских прав на произведения изобразительного искусства – рисунки «Лунтик», «Генерал Шер», «Пчеленок» из анимационного сериала «Лунтик и его друзья». Об этом сообщили в пресс-службе Меленковского районного суда.Основанием для обращения в суд с данным иском послужило нарушение прав правообладателя, предусмотренных статьями 1229, 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации.Как следует из искового заявления, на интернет-сайте, администратором доменного имени которого является ответчик, в 2019 году были размещены вышеуказанные рисунки, а также предложение о продаже кондитерской продукции с изображением данных анимационных героев.Судебное заседание по данному гражданскому делу назначено на 8 апреля 2022 г. в 14 час. 00 мин.Фото: https://pixabay.com/ru/