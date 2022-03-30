30 марта 2022 года православные верующие чтят память преподобного Алексия.
30 марта 2022 года православные верующие чтят память преподобного Алексия.
Преподобный Алексий
Алексий, имя которого носит сегодняшний церковный праздник, жил на стыке 4-5 веков в Риме. Мальчик родился в семье благочестивых родителей и с самого детства изучал слово Божье. Став взрослым, Алексий продал все свое имущество, роздал деньги бедным и стал нищенствовать у храма. По преданию, сама Богородица явилась пономарю того храма и поручила ему отыскать человека Божьего Алексия. В храм стали стекаться люди, чтобы посмотреть на Алексия, но он не хотел славы и вынужден был бежать.
До конца жизни Алексий неузнанным прятался в доме своих родителей. Когда святой умер, от прикосновения к его телу исцелялись больные. Римляне похоронили преподобного в дорогом ковчеге на Авентинском холме.
Что нельзя делать 30 марта
В народе нынешний православный праздник прозвали Алексей Теплый, так как считалось, что именно в этот день приходит настоящее весеннее тепло. Зная о том, какой сегодня церковный праздник, люди издавна придерживались ряда запретов.
Считалось, что в этот день нельзя заниматься тяжелой работой – исключением была лишь подготовка сельскохозяйственного инвентаря. Также запрещалось отправляться в дальнюю дорогу, угощать посторонних свежеиспеченным хлебом и давать хлеб и соль в долг людям, у которых в доме есть маленький ребенок.
Традиции и приметы
Благодаря святому Алексию, сегодняшний церковный праздник всегда пользовался на Руси особым почетом. Встречая весну, люди от души веселились, ходили друг к другу в гости и собирались за праздничным столом. Для привлечения весны православные совершали 30 марта особые обряды: клали в поле пирог и кланялись над ним во все стороны, а также собирали березовый сок и делали из него взвар.
Издавна Алексей Теплый был богат и на погодные приметы. В народе верили:
Если в этот церковный праздник тепло, то и вся весна будет теплой.
Если идет дождь или снег, то урожай будет скудным.
Если гуси высоко летят, то пойдет снег.
Если не видно скворцов, то стоит ждать ненастья.