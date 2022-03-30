30 марта 2022 года православные верующие чтят память преподобного Алексия.

30 марта 2022 года православные верующие чтят память преподобного Алексия.Преподобный АлексийАлексий, имя которого носит сегодняшний церковный праздник, жил на стыке 4-5 веков в Риме. Мальчик родился в семье благочестивых родителей и с самого детства изучал слово Божье. Став взрослым, Алексий продал все свое имущество, роздал деньги бедным и стал нищенствовать у храма. По преданию, сама Богородица явилась пономарю того храма и поручила ему отыскать человека Божьего Алексия. В храм стали стекаться люди, чтобы посмотреть на Алексия, но он не хотел славы и вынужден был бежать.До конца жизни Алексий неузнанным прятался в доме своих родителей. Когда святой умер, от прикосновения к его телу исцелялись больные. Римляне похоронили преподобного в дорогом ковчеге на Авентинском холме.Что нельзя делать 30 мартаВ народе нынешний православный праздник прозвали Алексей Теплый, так как считалось, что именно в этот день приходит настоящее весеннее тепло. Зная о том, какой сегодня церковный праздник, люди издавна придерживались ряда запретов.Считалось, что в этот день нельзя заниматься тяжелой работой – исключением была лишь подготовка сельскохозяйственного инвентаря. Также запрещалось отправляться в дальнюю дорогу, угощать посторонних свежеиспеченным хлебом и давать хлеб и соль в долг людям, у которых в доме есть маленький ребенок.Традиции и приметыБлагодаря святому Алексию, сегодняшний церковный праздник всегда пользовался на Руси особым почетом. Встречая весну, люди от души веселились, ходили друг к другу в гости и собирались за праздничным столом. Для привлечения весны православные совершали 30 марта особые обряды: клали в поле пирог и кланялись над ним во все стороны, а также собирали березовый сок и делали из него взвар.Издавна Алексей Теплый был богат и на погодные приметы. В народе верили:Если в этот церковный праздник тепло, то и вся весна будет теплой.Если идет дождь или снег, то урожай будет скудным.Если гуси высоко летят, то пойдет снег.Если не видно скворцов, то стоит ждать ненастья.