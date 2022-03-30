Глава региона отчитался перед депутатами ЗС о работе в 2021 году

Парламентарии считают, что глава региона глубоко погружён в решение проблем в области.Врио губернатора Александр Авдеев отчитался перед депутатами Законодательного Собрания Владимирской области. Кроме парламентариев, на заседании были общественники, руководители организаций и учреждений, представители территориальных органов власти.Пред­cе­да­тель За­ко­но­да­тель­­но­го Соб­ра­­ния области Владимир Киселёв объявил, что парламент заслушает итоги работы обладминистрации.Новые возможностиВрио Губернатора Владимирской области Александр Авдеев:- В прошлом году объём инвестиций составил 103,8 млрд рублей, что составляет 105,5% к уровню 2020 года. Доходы бюджета выросли на 27% и превысили 109,2 млрд рублей, расходы - 98,4 млрд рублей. Отремонтировали 134,8 км дорог, ввели в эксплуатацию 2 школы -во Владимире и в Камешкове, - рассказал глава региона.Дали старт модернизации медицины на сумму в 1,2 млрд рублей. Полностью выполнили все социальные обязательства на 30 млрд рублей. Получили инфраструктурный кредит. С Минфином заключили соглашение на 5,6 млрд рублей.- Если состояние экономики внушало оптимизм, то качество управления, наоборот, вызывало тревогу и нарекания как со стороны граждан, так и правоохранительных органов. Наша задача - учесть все ошибки, сделать выводы, в том числе кадровые, и двигаться дальше, - добавил Александр Александрович.В нынешней непростой ситуации каждому субъекту могут предоставить ссуды - 10% от общего объёма доходов областного бюджета. Для нашей области сумма может составить 8,1 млрд рублей.- Вдобавок мы получим отсрочку по выплатам бюджетных кредитов, для нашего субъекта это ещё 135 млн рублей. Дополнительно планируется проиндексировать и федеральные дотации на выравнивание бюджетов. С нашей стороны предприняты и продолжают совершенствоваться меры стабилизации экономики, - уточнил врио губернатора.Александр Авдеев наметил амбициозную задачу - обратить сложные обстоятельства в новые возможности развития.- Необходимо преодолеть дефицит энергетических мощностей. По электричеству они составляют примерно 100 мегаватт. В планах - совершенствовать социальную, транспортную и коммунальную инфраструктуру. В прошлом году мы подписали 17 инвестсоглашений на 43 млрд рублей. Вложения позволят создать более 4 тыс. рабочих мест, но нам надо 150-200 млрд рублей новых инвестиций. Для этого нужно вкладываться в развитие инфраструктуры промышленных площадок и, конечно, сделать бизнес-среду максимально благоприятной, - обратился к присутствующим Александр Авдеев.Чтобы удержать и привлекать кадры, более глубокого подхода требует строительная отрасль. Регион должен ежегодно вводить в эксплуатацию не менее миллиона квадратных метров жилья.- Запрос на импортозамещение сформировал наши цели в развитии АПК. Мы ежегодно должны наращивать 10-15% производства сельхозпродукции, - констатировал Александр Александрович.Вопросы медициныСреди ключевых задач - возвести инфекционный госпиталь, повысить прозрачность закупок льготных лекарств и ответственность за работу с пациентами.- Региону необходим свой медицинский вуз. Быстро такую задачу не решить, но нам нужен собственный центр подготовки медиков, и мы будем двигаться в этом направлении. Если говорить о текущих насущных задачах, то за полгода мы резко сократили количество отсроченных рецептов. Проблему с льготными лекарствами мы обязательно решим. Отдельное спасибо медикам за их труд во время пандемии. Если кто-то хотел услышать какие-то обещания по реализации крупных проектов, то было бы безответственно говорить о них, не имея каких-то конкретных решений. Буду честно трудиться на благо области. Готов выслушать и помочь каждому, - резюмировал глава региона.Конкретные задачиПарламентарии перешли к вопросам по отчёту. Депутат Ирина Кирюхина поинтересовалась вопросом реконструкции перинатального центра. Вопрос сейчас находится в стадии проработки. Пока обсуждают 2 варианта - проводить работы на базе действующего учреждения или возвести новые корпуса на территории ОКБ.- Необходимо взвесить все «за» и «против». Уверен, что решение о строительстве поддержат в Министерстве здравоохранения. Работы могут начать после того, как ковид-госпиталь закончит работать, - сказал врио губернатора.Андрей Фатеев поинтересовался результатами реализации проекта «Комфортная городская среда».Александр Авдеев сказал, что всё работает неплохо, но нужно переходить к более творческим решениям, чтобы они были лучшими образцами в стране. Он также добавил, что комфортная среда должна начинаться с каждого двора, а не только на центральных улицах городов.Михаил Максюков затронул тему бизнеса:- Если раньше предприниматели просили не мешать, то сейчас им нужна помощь, - сказал он.Глава региона заметил, что область не так сильно зависит от иностранных компаний, которые хоть и отменили инвестиции, но производство не остановили. Экономику будут развивать за счёт поддержки строительства, промышленности и IT-сферы.Заместитель председателя Законодательного Собрания Дмитрий Рожков обратил внимание на сложную ситуацию в ДСУ-3 и «Владимиртеплогазе». Кадровая чехарда и высокая закредитованность создают определённые проблемы в работе госпредприятий.Александр Авдеев выступил против приватизации этих компаний. Он заверил, что ситуация в организациях на личном контроле. Принимаются все необходимые решения для стабилизации работы.Консолидация властиЗаместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области Роман Кавинов отметил, что Александр Авдеев держит на особом контроле ремонт дорог и ситуацию в медицине, а также прислушивается к мнению депутатов.Ещё один зампред ЗС Вячеслав Картухин напомнил, что Авдеев объехал всю область, ознакомился с проблемами:- По большинству из них уже наметили пути решения. «Единая Россия» поднимала тему увеличения финансирования на содержание дорог местного значения. Губернатор поддержал нас, и 350 километров отремонтировали. Александр Александрович Авдеев хочет работать на благо жителей нашей области. Мы и наша фракция поддержим его в этой поступательной работе, - прокомментировал доклад Вячеслав Юрьевич.Председатель областного парламента Владимир Киселёв добавил, что он удовлетворён отчётом, который вскрыл все основные проблемы:- Александр Александрович Авдеев глубоко погрузился во все сферы жизни. Видно, куда надо двигаться. Добавлю, что сейчас мы наблюдаем консолидацию всех ветвей власти, - высказался Владимир Николаевич.В ответ глава региона поблагодарил всех депутатов за совместную работу: - Нельзя ждать результата завтра, надо работать десятилетиями, - резюмировал он.