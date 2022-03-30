Глава региона отчитался перед депутатами ЗС о работе в 2021 году
Парламентарии считают, что глава региона глубоко погружён в решение проблем в области.
Врио губернатора Александр Авдеев отчитался перед депутатами Законодательного Собрания Владимирской области. Кроме парламентариев, на заседании были общественники, руководители организаций и учреждений, представители территориальных органов власти.
Предcедатель Законодательного Собрания области Владимир Киселёв объявил, что парламент заслушает итоги работы обладминистрации.
Новые возможности
Врио Губернатора Владимирской области Александр Авдеев:
- В прошлом году объём инвестиций составил 103,8 млрд рублей, что составляет 105,5% к уровню 2020 года. Доходы бюджета выросли на 27% и превысили 109,2 млрд рублей, расходы - 98,4 млрд рублей. Отремонтировали 134,8 км дорог, ввели в эксплуатацию 2 школы -
во Владимире и в Камешкове, - рассказал глава региона.
Дали старт модернизации медицины на сумму в 1,2 млрд рублей. Полностью выполнили все социальные обязательства на 30 млрд рублей. Получили инфраструктурный кредит. С Минфином заключили соглашение на 5,6 млрд рублей.
- Если состояние экономики внушало оптимизм, то качество управления, наоборот, вызывало тревогу и нарекания как со стороны граждан, так и правоохранительных органов. Наша задача - учесть все ошибки, сделать выводы, в том числе кадровые, и двигаться дальше, - добавил Александр Александрович.
В нынешней непростой ситуации каждому субъекту могут предоставить ссуды - 10% от общего объёма доходов областного бюджета. Для нашей области сумма может составить 8,1 млрд рублей.
- Вдобавок мы получим отсрочку по выплатам бюджетных кредитов, для нашего субъекта это ещё 135 млн рублей. Дополнительно планируется проиндексировать и федеральные дотации на выравнивание бюджетов. С нашей стороны предприняты и продолжают совершенствоваться меры стабилизации экономики, - уточнил врио губернатора.
Александр Авдеев наметил амбициозную задачу - обратить сложные обстоятельства в новые возможности развития.
- Необходимо преодолеть дефицит энергетических мощностей. По электричеству они составляют примерно 100 мегаватт. В планах - совершенствовать социальную, транспортную и коммунальную инфраструктуру. В прошлом году мы подписали 17 инвестсоглашений на 43 млрд рублей. Вложения позволят создать более 4 тыс. рабочих мест, но нам надо 150-200 млрд рублей новых инвестиций. Для этого нужно вкладываться в развитие инфраструктуры промышленных площадок и, конечно, сделать бизнес-среду максимально благоприятной, - обратился к присутствующим Александр Авдеев.
Чтобы удержать и привлекать кадры, более глубокого подхода требует строительная отрасль. Регион должен ежегодно вводить в эксплуатацию не менее миллиона квадратных метров жилья.
- Запрос на импортозамещение сформировал наши цели в развитии АПК. Мы ежегодно должны наращивать 10-15% производства сельхозпродукции, - констатировал Александр Александрович.
Вопросы медицины
Среди ключевых задач - возвести инфекционный госпиталь, повысить прозрачность закупок льготных лекарств и ответственность за работу с пациентами.
- Региону необходим свой медицинский вуз. Быстро такую задачу не решить, но нам нужен собственный центр подготовки медиков, и мы будем двигаться в этом направлении. Если говорить о текущих насущных задачах, то за полгода мы резко сократили количество отсроченных рецептов. Проблему с льготными лекарствами мы обязательно решим. Отдельное спасибо медикам за их труд во время пандемии. Если кто-то хотел услышать какие-то обещания по реализации крупных проектов, то было бы безответственно говорить о них, не имея каких-то конкретных решений. Буду честно трудиться на благо области. Готов выслушать и помочь каждому, - резюмировал глава региона.
Конкретные задачи
Парламентарии перешли к вопросам по отчёту. Депутат Ирина Кирюхина поинтересовалась вопросом реконструкции перинатального центра. Вопрос сейчас находится в стадии проработки. Пока обсуждают 2 варианта - проводить работы на базе действующего учреждения или возвести новые корпуса на территории ОКБ.
- Необходимо взвесить все «за» и «против». Уверен, что решение о строительстве поддержат в Министерстве здравоохранения. Работы могут начать после того, как ковид-госпиталь закончит работать, - сказал врио губернатора.
Андрей Фатеев поинтересовался результатами реализации проекта «Комфортная городская среда».
Александр Авдеев сказал, что всё работает неплохо, но нужно переходить к более творческим решениям, чтобы они были лучшими образцами в стране. Он также добавил, что комфортная среда должна начинаться с каждого двора, а не только на центральных улицах городов.
Михаил Максюков затронул тему бизнеса:- Если раньше предприниматели просили не мешать, то сейчас им нужна помощь, - сказал он.
Глава региона заметил, что область не так сильно зависит от иностранных компаний, которые хоть и отменили инвестиции, но производство не остановили. Экономику будут развивать за счёт поддержки строительства, промышленности и IT-сферы.
Заместитель председателя Законодательного Собрания Дмитрий Рожков обратил внимание на сложную ситуацию в ДСУ-3 и «Владимиртеплогазе». Кадровая чехарда и высокая закредитованность создают определённые проблемы в работе госпредприятий.
Александр Авдеев выступил против приватизации этих компаний. Он заверил, что ситуация в организациях на личном контроле. Принимаются все необходимые решения для стабилизации работы.
Консолидация власти
Заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области Роман Кавинов отметил, что Александр Авдеев держит на особом контроле ремонт дорог и ситуацию в медицине, а также прислушивается к мнению депутатов.
Ещё один зампред ЗС Вячеслав Картухин напомнил, что Авдеев объехал всю область, ознакомился с проблемами:
- По большинству из них уже наметили пути решения. «Единая Россия» поднимала тему увеличения финансирования на содержание дорог местного значения. Губернатор поддержал нас, и 350 километров отремонтировали. Александр Александрович Авдеев хочет работать на благо жителей нашей области. Мы и наша фракция поддержим его в этой поступательной работе, - прокомментировал доклад Вячеслав Юрьевич.
Председатель областного парламента Владимир Киселёв добавил, что он удовлетворён отчётом, который вскрыл все основные проблемы:
- Александр Александрович Авдеев глубоко погрузился во все сферы жизни. Видно, куда надо двигаться. Добавлю, что сейчас мы наблюдаем консолидацию всех ветвей власти, - высказался Владимир Николаевич.
В ответ глава региона поблагодарил всех депутатов за совместную работу: - Нельзя ждать результата завтра, надо работать десятилетиями, - резюмировал он.