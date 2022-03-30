Ситуацию со льготными лекарствами контролирует и Общественная Палата Владимирской области. Сегодня...

Ситуацию со льготными лекарствами контролирует и Общественная Палата Владимирской области. Сегодня она провела пленарное заседание. Оно состоялось в Доме дружбы. В начале апреля с общественниками планирует встретиться глава региона Александр Авдеев.Об этом членам Палаты сообщила Татьяна АдУлова. Директор департамента региональной политики приняла участие в работе заседания. С докладом "О состоянии гражданского общества в 2021-ом году" выступил председатель Общественной палаты Владимирской области Анатолий Аннин. По его словам, регион достойно прошёл выборный период. На думских выборах во Владимирской области было подготовлено около 4 тысяч общественных наблюдателей, организовано видеонаблюдение. Голосование было прозрачным. Пройден и экзамен "коронавирусом". В прошлом году общественники помогали администрации области выработать меры поддержки предпринимателей социально ориентированного бизнеса. Тесно работали и с Заксобранием. В центре внимания неизменно- обеспечение медикаментами льготников и ход строительства ФАПов.Анатолий Аннин, председатель Общественной палаты Владимирской области:- Запрос общества на справедливость, открытость и прозрачность из года в год остается актуальным. В современных условиях Общественная палата, как институт гражданского общества становится площадкой по артикуляции проблем и инициированию их решения, поддержки и реализации инициатив и настроений граждан. В течение 21 года Общественная палата 5 -го состава продолжила работу по обеспечению консолидации гражданского общества в сложных условиях коронавирусных ограничений.