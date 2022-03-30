Снегопады, прошедшие накануне в столичном регионе, существенно увеличили снежный покров. За...

Снегопады, прошедшие накануне в столичном регионе, существенно увеличили снежный покров. За прошедшие сутки его высота выросла на 7–12 см. В среду и четверг снег будет уплотняться и подтаивать, прибавки снежного покрова не ожидается, сообщает метеослужба.30 марта во Владимирской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой снег. Днем местами небольшие осадки (мокрый снег, дождь). На дорогах гололедица.Ветер западный 1 — 6 метров в секунду.Температура воздуха ночью -11…-6 °С, днём -2 …+3 °С.Фото: depositphotos.com