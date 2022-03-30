Теперь или желтая, или очень дорогая. По всей стране продолжается бумажный ажиотаж. Несколько...

Теперь или желтая, или очень дорогая. По всей стране продолжается бумажный ажиотаж. Несколько недель назад цена на упаковку офисной бумаги резко выросла в несколько раз - оказалось, белой нашу бумагу делают импортные реагенты, с которыми теперь напряженка. Как справляются с дефицитом владимирские предприятия и есть ли надежда вернуть прежние ценники - выясняла Кристина Иванова.В этом магазине курс - рубль двадцать. Пачку офисной бумаги в 500 листов можно взять за 600 рублей. Последние несколько недель за переменами в бумажном бизнесе или, как шутят в сети, за новым рынком ценных бумаг, приходится следить всем. Дефицит мелованной бумаги спровоцировал резкий скачок цен. В сети за стандартную упаковку просят тысячу двести, хотя еще в начале марта она стоила 260. Во владимирском издательстве "Калейдоскоп" говорят, многие типографии уже заявили о нехватке матовой бумаги. Постоянные заказчики задумались о тираже.Евгений Зарецкий, владелец издательства "Калейдоскоп":- То есть, сейчас такая книга будет стоить уже приличных денег?- Как минимум, в два раза дороже. Как минимум. Причем, мы не можем гарантировать, что будет через два месяца, поэтому сейчас он, например, приняли решение, что они отпразднуют где-то в мае.А книжку будут печатать где-то в октябре-ноябре.Книги уже подорожали и, очевидно, тенденция продолжится. С бумагой в стране напряженка - на заводы перестали поставлять финские реагенты-отбеливатели. В России они тоже есть, но производственных мощностей пока не хватает на всю страну. Часть предприятий перестроили линейки на создание бумаги кремового цвета. Часть - ждут отечественный отбеливатель и распродают запасы.Сергей Сидорин, директор департамента предпринимательства Владимирской области:- Даже на территории Владимирской области есть известковые породы, на основе которых способны производить вот эту как раз составляющую, но нужен определенный период времени.Пока самый позитивный прогноз - до середины апреля. После цены должны стать адекватными, обещают эксперты. Ряд небольших типографий уже приостановил работу по части заказов, цеха покрупнее используют запасы. На этом конвейере, в основном, газеты и сканворды. Рулоны для такого рода изданий полностью создаются в России и с ними проблем нет. Лакмусовой бумагой дефицита стали именно "меловка" и офсетная.Елена Малышева, заместитель директора типографии "Владимир полиграф":- Мы взяли в запас китайскую бумагу. Дело в том, что мы ее используем редко, поэтому запас есть. Пока где-то на 3 месяца.По плотной бумаге, по меловке тоже. Там них логистика через Европу, поэтому тоже были некоторые проблемы, но сказали, что это временно, что когда будет разработан новый логистический путь, с ней проблем не будет.С краской все одновременно и проще, и сложнее. С одной стороны, немцы продолжают ее поставлять, с другой - если перестанут, запрос не смогут покрыть отечественные краски.Елена Малышева, заместитель директора типографии "Владимир полиграф":- Насколько я знаю, их нет вообще. Был завод, градообразующее предприятие в Торжке. И, опять же говорю, к сожалению, его закрыли где-то лет пять назад.И издатели, и типографии говорят, скачок стоимости - около тридцать процентов. Возникает вопрос: откуда такие цены, например, в интернете. В первые дни ажиотажа за пятьсот листов перекупщики просили больше двух тысяч. ФАС начала проверку. В канцелярских магазинах бумага пока есть, но мало. Все в режиме ожидания. На этом фоне уже возникают необычные идеи. Так, группа подмосковных ученых предлагает добывать беленую целлюлозу из борщевика, а экоактивисты мастерят листы из контейнеров для яиц. Ну, и все, конечно, стали экономить.Кристина Иванова, корреспондент:- Начать с чистого, а точнее, с короткого листа решили владимирские перевозчики. И с недавних пор горожане получают в автобусах вот такие мини-билетики. Они примерно в два раза меньше своих предшественников. Владимирцы предлагают на этом не останавливаться и вспомнить о старых желтоватых билетных катушках. Хотя бы здесь совершенно точно без импортного отбеливателя можно обойтись.Кристина Иванова, Александр Чунаев и Илья Хлудов.Вести "Владимир"