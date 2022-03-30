Есть ли вообще перспективы того, что по нашим дорогам будут ездить автобусы местного производства? Своим взглядом на этот вопрос поделился врио губернатора Александр Авдеев. Накануне он

Есть ли вообще перспективы того, что по нашим дорогам будут ездить автобусы местного производства? Своим взглядом на этот вопрос поделился врио губернатора Александр Авдеев. Накануне он вместе с депутатами Госдумы и ЗакСобрания побывал в Собинском районе. Посетили и завод “Волгабас”. Как сообщил врио губернатора, область готова активно работать с предприятием. Более того, есть даже некоторые