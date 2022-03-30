Владимирский областной суд оставил без изменения приговор бывшему главному врачу ОКБ Любови Быковой. Напомним, что главный врач ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» Любовь Быкова,

Владимирский областной суд оставил без изменения приговор бывшему главному врачу ОКБ Любови Быковой. Напомним, что главный врач ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» Любовь Быкова, используя свои должностные полномочия, действуя вопреки интересам службы, в нарушение требований антимонопольного законодательства и законодательства о закупках товаров для государственных нужд, создала условия для победы конкретного юридического лица в электронном аукционе