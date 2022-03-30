Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Зеленограда в 2022 году в рамках программы Мой район. В округе планируется реализовать несколько крупных проектов.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Зеленограда в 2022 году в рамках программы "Мой район". В округе планируется реализовать несколько крупных проектов.В районе Савелки появится общественное пространство на пересечении Московского проспекта и Никольского проезда. У памятника погибшим в боях за столицу воинам Красной Армии благоустроят площадку.Между кладбищем и общественным пространством установят ограждение. Также планируется обновить ведущие к храму дорожки.На месте бывшей платной автостоянки организуют бесплатную перехватывающую парковку на 254 места с удобным въездом со стороны Никольского проезда, а также выходом к автобусной остановке.Еще один проект в Савелках предусматривает благоустройство зеленой территории площадью 1,7 га по берегам реки Ржавки в микрорайоне 5А. Это популярное место у жителей близлежащих ЖК, но сейчас территория не очень уютная, отметил Собянин."Бережное благоустройство позволит, с одной стороны, сохранить этот уголок природы, а с другой – раскрыть его рекреационный потенциал", – написал мэр в своем .Проект реализуют в два этапа. В текущем году планируется укрепить откосы, устроить подпорные стенки, пирс, мостики, лестницы и водоотводящие лотки.В Матушкино приведут в порядок зону отдыха "Березовая роща". Необходимо отремонтировать дорожки, газоны и детскую площадку, заменить светильники и добавить лавочки. Будут организованы удобные входные группы, в том числе для маломобильных жителей.В районе Старое Крюково пройдет благоустройство Аллеи вязов в девятом микрорайоне. Проект также реализуют в два этапа. В 2022 году обновят дорожки, сделают удобные лестничные спуски и пандусы. На месте устаревшей детской площадки появится современная с безопасным оборудованием и покрытием.В Крюково благоустроят бульвар в 15 микрорайоне. Там обновят пешеходную зону и набережную у пруда."Благодаря реализации этих проектов самый зеленый округ Москвы станет еще более комфортным и уютным", – подчеркнул Собянин.Ранее мэр о благоустройстве в Западном административном округе на 2022 год. Планируется реализовать шесть крупных проектов