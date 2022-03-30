Сеть магазинов спорттоваров Декатлон заявила о приостановке работы в России. Об этом сообщил РБК....

Сеть магазинов спорттоваров "Декатлон" заявила о приостановке работы в России. Об этом сообщил РБК. Работает ли "Декатлон" в областном центре?Как пояснил Вестям представитель магазина "Декатлон" во Владимире, магазин не закрывается, а приостанавливает работу в России. На данный момент во Владимире "Декатлон" работает в штатном режиме. Продаются те товары, которые есть на полках, о новых поставках информации нет. Также отсутствуют данные об официальных сроках приостановки и возобновлению работы.Фото: https://stock.adobe.com/ru/