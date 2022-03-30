Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с туристической каретой в Суздале. Напомним, что 19 марта 2022 года автомобиль

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с туристической каретой в Суздале. Напомним, что 19 марта 2022 года автомобиль «Шевроле Нива» под управлением 43-летнего заместителя начальника ОМВД по Суздальскому району Владимирской области совершил столкновение с двигавшейся в попутном направлении гужевой повозкой, в которой находились туристы. В результате