В Вязниковском районе уже подготовили территорию для посевной.

В 2022 году в Вязниковском районе начнут выращивать техническую коноплю. Планируется засеять 500 гектаров. К 2027 году площадь посевов должна вырасти до 2,5 тысяч. Об этом рассказал директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.«С прошлого года ведётся работа по подготовке земель. В собственность уже переданы 1,6 тысяч га территории», - уточнил госслужащий.Проект реализует компания «Владтехагро». После первичной переработки из растений будут получать волокно, которое используется для выпуска ткани. Новое направление растениеводства рассматривается как вариант для импортозамещения кокоса при производстве матрасов, что может заинтересовать компанию «Аскона».В перспективах - меры поддержки отрасли, которые заработают с 2023 года. Среди них субсидия на производство семян и волокна, а также возмещение 50% затрат на спецтехнику и оборудование для первичной переработки соломы.