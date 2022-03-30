Страшная авария произошла во вторник, 29 марта в Добрынском. Автомобиль «Киа Рио» улетел в кювет после столкновения с «ВАЗом». На кадрах видео, которые сняли очевидцы, видно машину Скорой

Страшная авария произошла во вторник, 29 марта в Добрынском. Автомобиль «Киа Рио» улетел в кювет после столкновения с «ВАЗом». На кадрах видео, которые сняли очевидцы, видно машину Скорой помощи. Данных о пострадавших и погибших нет. Информация уточняется. Присоединяйтесь к нам в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!