Госдума 31 марта проведет первое заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биологических лабораторий на Украине. Создать комиссию предложил спикер ГД Вячеслав Володин. Инициативу поддержали все фракции.

Госдума 31 марта проведет первое заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биологических лабораторий на Украине. Создать комиссию предложил спикер ГД Вячеслав Володин. Инициативу поддержали все фракции.Под обращением о начале парламентского расследования необходимы подписи не менее одной пятой от общего числа депутатов. Свои подписи поставили 448 парламентариев.В состав комиссии входят 28 человек: 14 депутатов и столько же сенаторов. Сопредседатели комиссии – зампред Госдумы Ирина Яровая и зампред Совета Федерации Константин Косачев.На первом заседании парламентарии заслушают доклад Минобороны о биолабораториях на Украине.Ранее Вячеслав Володин потребовал от президента США Джо Байдена объяснений о связи его сына с биолабораториями на Украине. Он призвал конгресс Соединенных Штатов начать свое расследование.