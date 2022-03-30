В Киржаче инспекторы ДПС провели очередную проверку водителей. В этот раз она коснулась соблюдения правил перевозки детей. Из нескольких десятков остановленных машин, у 11 были выявлены

В Киржаче инспекторы ДПС провели очередную проверку водителей. В этот раз она коснулась соблюдения правил перевозки детей. Из нескольких десятков остановленных машин, у 11 были выявлены нарушения применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Водителей привлекли к административной ответственности и напомнили, что маленький пассажир – это большая ответственность, а игнорирование требований безопасности может привести к