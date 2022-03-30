Мероприятие состоялось во Владимире в 25-ый раз.

Во Владимире подвели итоги 25-го городского конкурса «Педагог года». В этом году его участниками стали 26 человек: 16 учителей, 9 работников детских садов и один сотрудник учреждения допобразования.Лучшим педагогом дошкольного образования признана воспитатель детского сада №1 Наталья Тонконожко. Второе место заняла Светлана Федореева (воспитатель МБДОУ «Детский сад №16»).В номинации «Лучший педагог общего образования» победила учительница начальных классов школы №49 Мария Солдаткина, на втором месте расположилась учительница английского СОШ №31 Евгения Гришина.Специальными призами по итогам конкурса награждены:Напомним, что впервые конкурс состоялся в 1991 году. За время его существования из 426 специалистов выбрали 38 лучших педагогов.