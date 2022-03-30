С 4 апреля в Коврове троллейбусы перестанут ездить в северную часть города через Павловский...

С 4 апреля в Коврове троллейбусы перестанут ездить в северную часть города через Павловский мост.В марте аварийный путепровод через железную дорогу (Павловский мост) в Коврове начали ремонтировать.30 марта принято решение комиссии по чрезвычайным ситуациям: с 4 апреля прекращается движение троллейбусов по путепроводу, сообщает издание «Ковров сегодня». Сейчас общественный транспорт едет по одной половине, смещена контактная сеть. Но это только до 3 апреля. Уже проводятся работы по закольцовке троллейбусной сети в районе завода им. В.А. Дегтярева, где будут разворачиваться троллейбусы.После 3 апреля движение троллейбусов в северной части города прекратится.Планируется в Северной части города пустить маршрутный автобус 2Д — по улице Дегтярева до улицы Белинского, обратно до вокзала и назад до ул. Белинского. Чтобы добраться из Южной части города в Северную, жителям придётся переходить через мост пешком. Проездной билет для пересадки с одного транспорта на другой будет действителен в течение 15 минут, а на маршруте 2Д будут действовать все проездные, которые действовали ранее на троллейбусе.Фото: https://kovrovsegodnya.ru/