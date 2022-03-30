Они будут разворачиваться перед пешеходным переходом в районе центральных проходных ОАО «ЗиД».

В Коврове по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям прекращают движение троллейбусов по . Проезд автобусов сохранится в полном объёме. Об этом рассказал директор ООО «УТТ» Николай Белокуров.Сейчас через путепровод пролегают маршруты электротранспорта №2, 4 и 8. С 3 апреля подвижной состав будет разворачиваться перед пешеходным переходом в районе центральных проходных «ЗиДа». Остановку от отдела кадров завода перенесут в заездной карман на площади Воинской славы. Правую полосу на проспекте Ленина от Шмидта до эстакады выделят для движения общественного транспорта. Перед павильоном появятся новые светофоры.На севере вместо «рогатого», двигающегося по второму маршруту, запустят автобус №2 «Д»: Красный Текстильщик - улица Дегтярева – ж/д вокзал.«Купив билет на 2 «Д», пассажир пешком перейдёт через мост и сядет в троллейбус №2 по тому же билету. Он будет действовать в течении 15 минут. Автобус от конечной до конечной проходит за 10 минут. У ковровчан будет как минимум 5 минут, чтобы пересечь сооружение и пересесть», - уточнили в пресс-службе мэрии Коврова.Николай Белокуров добавил, система будет отрабатываться и корректироваться по обстоятельствам.Директор ООО «УТТ» надеется, что ограничения продлятся не на весь период капремонта объекта. Восстановить сообщение по мосту планируется после завершения первого этапа работ.Напомним, что за реконструкцию сооружения подрядчик 300 млн рублей. В настоящее время горадминистрация проводит конкурсные процедуры.