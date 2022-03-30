С 3 апреля в Коврове перекроют движение для троллейбусов на аварийном Павловском мосту. Дело в значительном весе троллейбусов, масса которых составляет, без малого, 12 тонн. При этом движение

С 3 апреля в Коврове перекроют движение для троллейбусов на аварийном Павловском мосту. Дело в значительном весе троллейбусов, масса которых составляет, без малого, 12 тонн. При этом движение маршрутных автобусов сохранится в полном объеме. В настоящее время через мост проходят маршруты троллейбусов №2, №4 и №8. С 3 же апреля троллейбусы будут разворачиваться перед пешеходным