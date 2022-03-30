Житель Коврова предстанет перед судом по обвинению в совершении имущественного преступления. В...

Житель Коврова предстанет перед судом по обвинению в совершении имущественного преступления.В Коврове завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя города. Мужчине предъявлено обвинение в совершении кражи. Сумма причиненного потерпевшей материального ущерба превысила 16 000 рублей.Следствием установлено, что в январе этого года обвиняемый, находясь на Октябрьском рынке в городе Коврове, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны продавца, похитил со стеллажа принадлежащий ей мобильный телефон.Похищенный телефон мужчина реализовал на этом же рынке. После поступившего в полицию заявления оперуполномоченные установили личность подозреваемого, а также покупателя.Узнав от полицейских, что мобильный телефон, который он приобрел, был похищен, местный житель нашел человека, которому уже успел перепродать телефон, выкупил его и передал сотрудникам полиции. Похищенный гаджет возвращен законной владелице.Фигурант свою вину признал. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщают в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: Pexels.com