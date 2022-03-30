Меленковским районным судом вынесен приговор ранее судимому 38-летнему местному жителю. Он признан...

Меленковским районным судом вынесен приговор ранее судимому 38-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) - сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Судом установлено, что 4 декабря 2021 года обвиняемый, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, ехал за рулем автомашины в д. Тургенево Меленковского района, где был остановлен сотрудниками ДПС. По результатам освидетельствования установлен факт нахождения правонарушителя в состоянии алкогольного опьянения.С учетом всех обстоятельств по делу, позиции стороны государственного обвинения, мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев с отбыванием с исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.Фото: freepik