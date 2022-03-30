В учреждениях объяснили инцидент проводившимися учениями.

В Муроме эвакуировали учащихся нескольких образовательных учреждений. Муромляне сообщали о эвакуации школ № 1, 3, 4, 6,7 и 8. Об этом в соцсетях рассказали родители ребят.Как сообщает , в школе №4 заверили, что бомб у них не находили. Прошли плановые тренировки.«Ничего страшного не произошло. Дети вышли через раздевалку, никого «голыми» не выгоняли», - уточнили педагоги.Однако папы и мамы остались недовольны, что их детей выпустили на улицу без шапок и тёплой обуви.«Около двух часов их продержали на холоде, не впуская в помещение», - сетуют они.В управлении образования отказались комментаровать инцидент. В УМВД ситуацию также не комментируют. МЧС никаких учений в городских школах Мурома не проводит.