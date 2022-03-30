Во Владимирской области по иску прокуратуры сироте предоставили благоустроенную квартиру. «Установлено, что заявительница относится к категории лиц из числа детей – сирот и детей,

Во Владимирской области по иску прокуратуры сироте предоставили благоустроенную квартиру. «Установлено, что заявительница относится к категории лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и включена в список по обеспечению жилым помещением на территории о. Муром по достижению возраста 18 лет», – передает пресс-служба прокуратуры региона. Однако органы местного самоуправления не