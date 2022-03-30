30 марта в 11-15 в Муроме близ микрорайона Вербовский произошло серьезное ДТП. Как сообщают коллеги...

30 марта в 11-15 в Муроме близ микрорайона Вербовский произошло серьезное ДТП. Как сообщают коллеги из "Муром 24", водитель-женщина 1957 года рождения на автомобиле "КИА" при выезде с второстепенной дороги столкнулась с другим автомобилем "КИА" под управлением мужчины также 1957 года рождения. В результате двух водителей госпитализировали: у женщины перелом предплечья, ссадины; у мужчины - ушиб грудной клетки.Фото: Муром24