Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Стратегически важны От автобусов до комбикорма. Какую...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Стратегически важныОт автобусов до комбикорма. Какую поддержку получат важные производства Петушинского района?- БесЦенная бумагаЧем белее, тем дороже. Почему цены на бумагу взлетели в несколько раз и как справляются с дефицитом владимирские предприятия?- Педагог годаИтоги тридцатого городского конкурса "Педагог года". Кому присудили главную юбилейную награду?