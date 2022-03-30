Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Стратегически важны
От автобусов до комбикорма. Какую...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Стратегически важны
От автобусов до комбикорма. Какую поддержку получат важные производства Петушинского района?
- БесЦенная бумага
Чем белее, тем дороже. Почему цены на бумагу взлетели в несколько раз и как справляются с дефицитом владимирские предприятия?
- Педагог года
Итоги тридцатого городского конкурса "Педагог года". Кому присудили главную юбилейную награду?