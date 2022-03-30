Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Биржевой обвал
Смогли приумножить доход, только не свой,...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Биржевой обвал
Смогли приумножить доход, только не свой, а мошенников. О сомнительных инвестициях и игре на "липовых" биржах.
- Лекарства и санкции
Что будет с поставками зарубежных лекарств в условиях санкций? Региональный облздрав о ситуации со льготными препаратами.
- ШОКОЛАДные каникулы
Каникулы со вкусом. Во Владимире стартовал всероссийский фестиваль юных театралов "Шоколад". Что в меню?