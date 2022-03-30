Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Биржевой обвал Смогли приумножить доход, только не свой,...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Биржевой обвалСмогли приумножить доход, только не свой, а мошенников. О сомнительных инвестициях и игре на "липовых" биржах.- Лекарства и санкцииЧто будет с поставками зарубежных лекарств в условиях санкций? Региональный облздрав о ситуации со льготными препаратами.- ШОКОЛАДные каникулыКаникулы со вкусом. Во Владимире стартовал всероссийский фестиваль юных театралов "Шоколад". Что в меню?