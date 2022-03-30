Почетный ветеран ОВД, полковник запаса Анатолий Гаврилов передал свои картины и книги в дар...

Почетный ветеран ОВД, полковник запаса Анатолий Гаврилов передал свои картины и книги в дар областной научной библиотеке.Анатолию Васильевичу - 97! И он не только встречается с молодежью, но и выпускает автобиографические и краеведческие работы, сборники стихов, пишет картины. Библиотеке он подарил портреты выдающихся исторических личностей, таких как Иосиф Сталин, Владимир Мономах, Александр Невский и княгиня Ольга. А также сборник "Поклон Владимирской земле" с собственными стихами. Передать подарок областной научной библиотеке помог председатель Совета ветеранов ОМВД России по Петушинскому району Сергей Гусаров.Татьяна Брагина, директор Владимирской областной научной библиотеки:- Вы передаете и портреты, и книги. Анатолия Васильевича мы знаем в библиотеке. Он выступал у нас на краеведческих конференциях. Приезжал на вечера, читал свои стихи. И спасибо, это не первая его книга в нашей библиотеке. И вы правильно сказали. Все книги, которые попадают к нам в фонды, будут храниться вечно и в веках.