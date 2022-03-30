В чём отличие между метеорологом и синоптиком? Как предсказывается погода и какие средства для...
<a href="https://33live.ru/novosti/30-03-2022-vladimir-malorosiyancev-glavnyj-gidrometeorolog-vladimirskoj-oblasti-rasskazal-kak-predskazyvaetsya-pogoda.html" target="_blank">Владимир Малоросиянцев, главный гидрометеоролог Владимирской области, рассказал, как предсказывается погода</a> - В чём отличие между метеорологом и синоптиком? Как предсказывается погода и какие средства для...
[url=https://33live.ru/novosti/30-03-2022-vladimir-malorosiyancev-glavnyj-gidrometeorolog-vladimirskoj-oblasti-rasskazal-kak-predskazyvaetsya-pogoda.html]Владимир Малоросиянцев, главный гидрометеоролог Владимирской области, рассказал, как предсказывается погода[/url] - В чём отличие между метеорологом и синоптиком? Как предсказывается погода и какие средства для...