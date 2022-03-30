В чём отличие между метеорологом и синоптиком? Как предсказывается погода и какие средства для...

В чём отличие между метеорологом и синоптиком? Как предсказывается погода и какие средства для этого используются? На какой максимальный срок можно дать точные данные? Об этом и многом другом в эфире "Радио России Владимир" рассказал Владимир Малоросиянцев, главный гидрометеоролог региона.