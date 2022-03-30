Во Владимирской области 38-летний местный житель отправится за решетку за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Судом установлено, что 4 декабря 2021 года

Во Владимирской области 38-летний местный житель отправится за решетку за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Судом установлено, что 4 декабря 2021 года гражданин И. ехал за рулем автомашины в деревне Тургенево Меленковского района, где был остановлен сотрудниками ДПС. По результатам освидетельствования установлен факт нахождения мужчины в состоянии алкогольного опьянения. С учетом всех обстоятельств по делу,