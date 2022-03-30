Место назначения - Донбасс. Владимирские молодогвардейцы прибыли в Донецкую народную республику....

Место назначения - Донбасс. Владимирские молодогвардейцы прибыли в Донецкую народную республику. Напомним, они вошли в сводный отряд "Молодой гвардии Единой России" и "Волонтёрской роты".В числе добровольцев - Павел Кутузов, руководитель регионального отделения организации и Николай Соболев - лидер молодогвардейцев Радужного. Перед отправкой все добровольцы прошли подготовку по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. Волонтёры будут помогать тем, кто не смог или не решился покинуть родной дом. В Донецке добровольцы развернут полевой лагерь.Павел Кутузов, руководитель "Молодой Гвардии Единой России":- Мы сейчас находимся в Донецке. Мы заправились. И продолжаем движение в сторону пунктов временного размещения.Во Владимирской области к работе по оказанию помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР, подключился волонтёрский центр "Единой России". Волонтёры, активисты "Молодой гвардии", общественники организовали сбор вещей первой необходимости. Напомним, во Владимирской области действует телефон "горячей линии" по вопросам оказания срочной социальной помощи для вынужденных переселенцев из республик Донбасса и Украины. Линия круглосуточная. Её номер: 8 (800) 450-01-21.