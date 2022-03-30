Исполняющий обязанности директора областного департамента здравоохранения Артем Осипов сегодня на...
Исполняющий обязанности директора областного департамента здравоохранения Артем Осипов сегодня на брифинге заявил, что иностранные фармкомпании не собираются покидать российский рынок.
И после проработки новых путей логистики ситуация должна наладиться. При этом в настоящий момент в России активно обсуждается возможность замещения импортных препаратов отечественными аналогами.
Доля льготных лекарств иностранного производства велика - порядка 40 процентов. И некоторые из них заменить будет непросто.
Артем Осипов, и.о. директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области:
- На рынке большое количество лекарственных препаратов, которые взаимозаменяемые. Более сложная ситуация с онкологическими препаратами. Но вместе с тем схема лекарственной химиотерапии альтернативная существует. И в случае необходимости можно будет подобрать лечение.
За минувший год в области наблюдается снижение количества отсроченных рецептур в 12 раз. Сегодня в очереди около 430 рецептов. По некоторым из них происходит согласование с лечащими врачами о замене на другой лекарственный препарат. В облздраве заявляют, что главная задача - обеспечить непрерывность лечения. При необходимости будут выделяться дополнительные денежные средства для закупки льготных лекарств.