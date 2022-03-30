Исполняющий обязанности директора областного департамента здравоохранения Артем Осипов сегодня на...

Исполняющий обязанности директора областного департамента здравоохранения Артем Осипов сегодня на брифинге заявил, что иностранные фармкомпании не собираются покидать российский рынок.И после проработки новых путей логистики ситуация должна наладиться. При этом в настоящий момент в России активно обсуждается возможность замещения импортных препаратов отечественными аналогами.Доля льготных лекарств иностранного производства велика - порядка 40 процентов. И некоторые из них заменить будет непросто.Артем Осипов, и.о. директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области:- На рынке большое количество лекарственных препаратов, которые взаимозаменяемые. Более сложная ситуация с онкологическими препаратами. Но вместе с тем схема лекарственной химиотерапии альтернативная существует. И в случае необходимости можно будет подобрать лечение.За минувший год в области наблюдается снижение количества отсроченных рецептур в 12 раз. Сегодня в очереди около 430 рецептов. По некоторым из них происходит согласование с лечащими врачами о замене на другой лекарственный препарат. В облздраве заявляют, что главная задача - обеспечить непрерывность лечения. При необходимости будут выделяться дополнительные денежные средства для закупки льготных лекарств.